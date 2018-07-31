МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Окончательный вариант Федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2019-2025 годы)" может быть принят до 1 октября 2018 года, сообщил РИА Новости председатель экспертного совета по туризму при комитете по социальной политике Совфеда Игорь Фомин.

Он подчеркнул важность своевременного принятия в окончательном виде новой Федеральной целевой программы по туризму.

"ФЦП должна вступить в силу уже с 1 января 2019 года, и регионы, которые рассчитывают войти в ФЦП, уже ждут решений по этому вопросу. Власти на местах уже заключают предварительные договора с инвесторами", — пояснил Фомин.

"Мы рассчитываем, что принятие программы состоится осенью. Желательно, чтобы это произошло до 1 октября, так как потом начинается новый бюджетный цикл, и финансирование ФЦП должно попасть в новый бюджет. Я считаю, что принять программу к началу октября вполне реально", — сказал он.