МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Закрытие крупнейшего в РФ производителя соды – Башкирской содовой компании – может привести к массовым увольнениям, снижению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и необходимости закупать соду за рубежом, чего Россия не делала уже более ста лет, считают опрошенные РИА Новости эксперты. По их мнению, для решения проблемы необходимо вмешательство федерального центра.

Во вторник источник в Башкирской содовой компании (БСК) сообщил РИА Новости, что она может прекратить производство после 2022 года из-за нехватки сырья. По словам источника, на сегодняшний день компании не предоставлено месторождение известняка, пригодного по химическим свойствам для производства соды. Единственно возможный для компании источник сырья имеет особый статус, не позволяющий начать его разработку. Источник уточнил, что для запуска нового месторождения потребуется минимум пять лет, а также отметил, что руководство компании рассматривает возможность сократить персонал на 50%.

УНИКАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Башкирская содовая компания по-своему уникальна. В ряде сегментов рынка она – монополист. Как отмечает президент Российского союза химиков, председатель комиссии по химической промышленности, член правления РСПП Виктор Иванов, сейчас в России наряду с БСК соду производят еще два предприятия: Березниковский содовый завод в Пермском крае и Крымский содовый завод на севере Крымского полуострова. По словам эксперта, мощности обоих заводов ограничены, и в условиях развития российской химической промышленности закрытие производства в Башкирии может привести к необходимости завозить соду из-за рубежа. "Сода – один из важнейших видов сырья для всей химической промышленности. Мы со времен царской России не покупали соду за рубежом, всегда обходились своей", — подчеркнул Иванов, отметив, что у компании "великолепная по качеству сода и заменить ее особо нечем".

По данным самого предприятия, продукция компании занимает 84% российского рынка бикарбоната натрия, 66% кальцинированной соды, 27% поливинилхлорида, 17% каустической соды и 15% кабельных пластикатов.

ПОТЕРЯ ДЛЯ СТЕРЛИТАМАКА, БАШКИРИИ, РОССИИ

По мнению депутата Госсобрания – Курултая Башкирии Ильдара Исангулова, если в короткие сроки не решить сырьевой вопрос, башкирский Стерлитамак, где расположена Башкирская содовая компания, может повторить судьбу ряда других городов. "Вокруг "Соды" задействованы несколько тысяч человек, речь идет о целых семьях, члены которых поколениями работали на этом производстве. Это стратегически важное предприятие, и прекращение производства создаст сразу две крупные проблемы. Это социальная проблема, связанная с безработицей, а второй аспект – казна недополучит налоговые выплаты, так как "Сода" является одним из крупных налогоплательщиков", — пояснил Исангулов.

Депутат Госдумы от Башкирии Михаил Бугера приводит более точные расчёты.

"Только работающих на предприятии – около 8 тысяч человек. Если брать с членами семей – вдвое больше. А если брать ветеранов предприятия и тех, кто работает в организациях-смежниках — это около 35 тысяч человек. Закрытие этого предприятия, на мой взгляд, недопустимое явление", — подчеркнул он.

Он также считает, что возможное закрытие крупнейшего в РФ производителя соды приведет к серьезным налоговым потерям.

"Закрытие такого производства, как Башкирская содовая компания, стало бы большой потерей и для экономики Республики Башкортостан, и для Российской Федерации в целом", — говорит Бугера.

ОТ ТРЕХ ДО ПЯТИ

По расчетам предприятия, запасы известняка для производства соды, оставшиеся у БСК, будут полностью исчерпаны к декабрю 2022 года. Руководитель управления по недропользованию Башкирии Алексей Грицук, в свою очередь, считает, что объемы запасов еще меньше.

"Сейчас содовая компания берет сырье только с одного месторождения Шах-тау, и его осталось только на 3,5 года. Компания много лет изучала другие месторождения, запрашивали, какие направления изучать, брали лицензии, но сырье не подходило", — рассказал Грицук РИА Новости.

ОСОБО ОХРАНЯЕМАЯ

По его словам, для производства соды необходимо специфическое сырье, и предприятие строилось на этом месте под известняк гор Шиханов. "В этом районе в качестве сырьевой альтернативы для компании остались три горы – Юрак-тау, Куш-тау и Тра-тау. Куш-тау разведывали в последний раз в 2010 году, но известняк не подошел под оборудование завода, сырье Юрак-тау тоже не подходит из-за примесей глины и других элементов. На сегодня единственной альтернативой для разработки остается самая большая гора Тра-тау", — пояснил главный геолог Башкирии.

Гора Тра-тау находится на особо охраняемой территории, власти Башкирии в 1999 году наделили эту гору статусом памятника республиканского значения.

По словам Иванова, предложенное компании для разработки вместо горы Тра-тау альтернативное месторождение действительно не подходит по качеству сырья. Кроме того, по словам Иванова, из-за увеличения транспортных расходов использование известняка из этого месторождения приведет к удорожанию продукции БСК и как следствие – к удорожанию другой продукции химической промышленности, где используется башкирская сода. По мнению Иванова, ситуацию необходимо обсуждать на уровне Минпромторга.

ТРЕБУЕТСЯ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ЦЕНТРА

О необходимости вмешательство федеральных властей говорит и Михаил Бугера.

"Есть проблемы с поиском источников сырья для этой компании. Дело в том, что пригодные для разработки территории имеют статус особо охраняемых природных территорий. Они защищены законодательством, и тут, мне кажется, на региональном уровне эту проблему тяжело решать, необходимо решение на федеральном уровне", — считает парламентарий.

Исангулов, со своей стороны, полагает, что всем участникам необходимо сесть за "круглый стол" и прийти к компромиссному решению.

"Этот вопрос протестными акциями не решить, надо чтобы в решении сырьевой проблемы участвовали профессионалы. Не зря же в советское время в Стерлитамаке построили компанию "Сода", ведь там есть все условия для реализации проекта – вода, соли и известняк", — сказал Исангулов РИА Новости.

Акционерное общество "Башкирская содовая компания" (входит в группу "Башхим") было образовано в мае 2013 года в результате объединения ОАО "Сода" и ОАО "Каустик". Компания занимает первое место в России и Европе, а также шестое место в мире по производству кальцинированной и пищевой соды, а также является одним из лидеров по производству каустической соды и ПВХ в РФ. Продукция, помимо России, поставляется в страны СНГ, Европы, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.