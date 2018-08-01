МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Дорога к морю протяженностью 170 километров и стоимостью 1,2 трлн рублей может появиться в Краснодарском крае. Как пишет газета "Ведомости" со ссылкой на опрошенных федеральных чиновников, новая дорога свяжет Джугбу и Сочи (А147).

Отмечается, что если этот проект будет реализован, до новая трасса станет самой дорогой дорогой в стране.

В настоящее время трасса Джугба-Сочи А147 представляет собой двухполосный горный серпантин. Пропускная способность дороги низкая: любая авария или ремонт полотна может парализовать движение.

Как следует из концепции проекта по реконструкции трассы, разработанной Росавтодором, новую дорогу планируется расширить до двух полос в каждую сторону. Помимо этого, длина дороги сократится примерно до 119,5 километра, а расчетная скорость движения на ней возрастет до 120 км. в час.

"Идея в том, чтобы создать российский Лазурный берег, дать югу красивую, большую автодорогу, чтобы по побережью в кабриолете с ветерком можно было проехать" — рассказал федеральный чиновник.