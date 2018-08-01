МОСКВА, 1 авг – ПРАЙМ. Московский девелопер Александр Удодов совместно с российским проектным бюро UNK project занимается разработкой концепции региональных торговых центров.

В частности, примером такой стратегии является ТРЦ "Атлас", открытый в Одинцовском районе Подмосковья.

"Для нас важно быть на пике современных мировых тенденций ритейла, – сказал Удодов. — Мы уверены, что, развивая региональные торговые центры, подобные "Атлас", мы задаем новые стандарты качества на этом рынке".

UNK project проектировало, в том числе, штаб-квартиру Газпромбанка, павильон "Росатом" на ВДНХ, ЖК "Сколково Клаб", международный аэропорт "Симферополь".

Александр Удодов известен как крупный девелопер, ему принадлежат торговые галереи "Гименей" и "Якиманка, 26" в Москве, несколько торговых центров в Московской и Калужской областях, а также курортно-бальнеологический центр "Термы" в Краснодарском крае, запуск которого планируется в сентябре 2018 года. Бизнесмен владеет группой компаний Aforra Group, которая оказывает полный спектр услуг в сфере девелопмента.