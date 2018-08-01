МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Немецкий химический концерн BASF завершил приобретение активов концерна Bayer, что являлось условием закрытия сделки по покупке Bayer американской биотехнологической компании Monsanto, следует из релиза BASF.

Bayer в сентябре 2016 года договорился о приобретении американского производителя гербицидов и генетически модифицированных семян Monsanto за 66 миллиардов долларов. В конце мая 2018 года министерство юстиции США одобрило сделку с условием, что Bayer должен продать концерну BASF ряд активов общей стоимостью 9 миллиардов долларов. Bayer 7 июня текущего года объявил о завершении сделки по покупке Monsanto.

В сообщении BASF отмечается, что в результате приобретения активов Bayer к концерну присоединились более 4,5 тысячи новых сотрудников. Чтобы отразить расширение своего сельскохозяйственного бизнеса, BASF переименовал подразделение средств защиты растений в подразделение агрорешений (Agricultural Solutions), а также создал новую глобальную бизнес-единицу по производству семян.

"Эта покупка превращает BASF в сельскохозяйственную компанию. Она укрепляет наши рыночные позиции в секторе и создает новые возможности для роста", — приводятся в релизе слова члена совета директоров и главы отдела агрорешений BASF Саори Дубурга (Saori Dubourg).

BASF — немецкая компания, производящая химикаты, пластмассы, специальные продукты, средства защиты растений, ее дочерние структуры занимаются добычей нефти и газа. Компания работает более чем в 80 странах. Численность сотрудников группы превышает 115 тысяч человек.