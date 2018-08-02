МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Выручка VEON Ltd. (ранее — Vimpelcom Ltd.), владеющего российским ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн"), во втором квартале 2018 года снизилась на 6,1%, до 2,27 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.

Приходящийся на акционеров чистый убыток во втором квартале 2018 года составил 138 миллионов долларов, что на 46,6% меньше показателя за аналогичный период годом ранее. Показатель EBITDA в отчетном периоде составил 857 миллионов долларов, что на 8% меньше аналогичного показателя в прошлом году.