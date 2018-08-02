МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ, Александр Жирнов. Министерство финансов России завершило разработку законопроекта, который предусматривает поэтапное разрешение продаж алкогольной продукции в интернете начиная с 2019 года. Документ на рассмотрение правительства внес первый вице-премьер Антон Силуанов.

Согласно предложениям Минфина в следующем году в Сети легализуют продажу пива, пивных напитков, сидра, медовухи, отечественных тихих и игристых вин с защищенным географическим названием и защищенным наименованием места происхождения.

Минфин указывает на необходимость упорядочить незаконный рынок продаж спиртного в Сети, а также на потребность существования легального рынка в организации интернет-торговли. Лицензировать подобную деятельность будет Росалкогольрегулирование. В разрешительных документах укажут доменное имя магазина, а торговать будет возможно только в зоне egais.ru.

Законопроект прошел согласование в Минпромторге, Минкомсвязи, Минсельхозе и ФНС. Росалкогольрегулирование считает, что на первом этапе следует допустить продажи только маркируемых напитков. Минздрав и Роспотребнадзор указали в протоколах разногласий, что законопроект Минфина противоречит государственной политике по снижению масштабов злоупотребления алкоголем. Министерство финансов в ответ подчеркнуло, что предлагает перенести в интернет все запреты, имеющиеся в обычной торговле – продажу с 8:00 до 23:00, запрет на продажу несовершеннолетним и ограничения торговли в определенных местах. Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве в комментариях к законопроекту указал, что во многих странах лицензирование распространяется и на продажу алкоголя через Сеть. Такая торговля разрешена в США, Великобритании, Германии, Франции, Дании, Испании, Нидерландах и Бельгии. Продажи алкоголя в РФ в I полугодии выросли на 11,4%

Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", поддержали принятие закона о легализации продаж алкоголя в Сети. По их мнению, он будет полезен потребителю, производителям, государству и всему обществу в целом. Судя по всему, шансы стать законом у документа довольно высокие.

Закон выгоден всем

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз видит в предложенном Минфином законопроекте только плюсы, хотя отмечает, что ассортимент, предлагаемый к реализации через интернет, пока недостаточен. Пиво, сидр и медовуху покупать через интернет, скорее всего, никто не будет. Вин географического наименования пока не так много.

"Но пусть на начальном этапе хоть что-то будет. Надо обязательно все прочие вина туда и крепкий алкоголь", — подчеркнул Дробиз.

Закон о продаже алкоголя в интернете, по мнению эксперта, выгоден всем. Потребителю, который сейчас покупает в Сети массу нелегальной суррогатной продукции, дадут доступ к нормальному алкоголю.

"Наверное, 90% того, что сейчас продается в интернете – нелегальная продукция. Виски, ром, джин, текила, водка, коньяк в несколько раз дешевле, чем в магазинах. Это – однозначно подделка. Потребитель рискует здоровьем", — считает Дробиз.

По его мнению, легализация продаж алкоголя через интернет не приведет к росту потребления или к росту доступности для молодого поколения, поскольку подделки будут заменены качественным алкоголем. Это повысит стоимость товара и сделает основными потребителями канала продаж обеспеченных людей.

"Водка по 205 рублей в интернете продаваться не будет. С учетом доставки бутылка там будет стоить не меньше 400 рублей. Это уже дорого по сравнению с магазином. Поэтому публика будет обеспеченная. Это – максимум для 10-15% населения страны", — сказал эксперт. Легализация интернет-продаж алкоголя может увеличить средний чек в сети на 20%

Дробиз напомнил, что на Западе этот канал работает и продает в основном качественное вино, которое стоит дешевле, чем в магазинах. В России продавать недорогой алкоголь в интернете дешевле не получится. Причиной тому будет логистическая наценка. Но дорогие напитки будут дешевле, чем в магазинах.

Плюсы для производителей и государства

При этом, отметил эксперт, очень важно, что российский потребитель через интернет получит доступ к российским высококачественным винам, которых практически нет в магазинах – фермерским, гаражным.

"Во-первых, их мало. Во-вторых, у виноделов нет возможности поставить их в сети за счет огромных предплатежей – маркетинговых, бонусов, взяток, которые надо заплатить рознице, чтобы она поставила твою бутылку на полку магазина", — подчеркнул Дробиз.

Плюсом для государства станет легализация криминального канала продажи алкоголя, который стимулирует производство подделок. Кроме того, государство на этом сможет заработать, считает эксперт.

"Заниматься этим будет ограниченное количество легальных операторов, которые будут платить государству деньги за лицензию. На пустом месте получится заработать", — подчеркнул Дробиз.

По мнению эксперта, выиграет и общество. Нелегальный канал продажи алкоголя в интернете, которым пользуется все цивилизованное население, будет ликвидирован.

"Наличие такого нелегального канала на глазах у всех властных структур разлагает общество очень серьезно. Это, в определенной степени, и оздоровление общества", — подчеркнул Дробиз.

Удобство для потребителей

Старший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Вадим Новиков основным плюсом легализации продаж алкоголя через интернет считает удобство для потребителя. По его мнению, речь идет, по сути, не столько о продажах, сколько о доставке товара.

"Просто вместо самих людей доставлять алкоголь домой будут курьеры. Понятно, что актуально это далеко не для всех. Но, тем не менее, интернет-торговля довольно хорошо показала себя в ряде других секторов и постоянно растет", — подчеркнул Новиков.

Эксперт отметил, что не видит почвы для опасений скептически настроенных в отношении законопроекта ведомств. Во всяком случае, это не станет причиной роста потребления алкоголя и не повысит его доступность для несовершеннолетних.

"Мы и сейчас можем послать курьера в магазин через ряд сервисов, существующих в интернете. И это явно не противоречит закону", — напомнил Новиков.

Законопроект будет принят

По мнению Новикова, законопроект, скорее всего, будет принят. Шансы на это высоки, поскольку инициатором является сильное ведомство и вице-премьер Силуанов. Вероятно, разработка документа была согласована заранее, еще до ее начала.

"Раз законопроект в принципе был разработан, значит изначально было получено поручение проработать эту тему. С учетом административного веса авторов, шансы на принятие у закона хорошие", — подытожил Новиков.