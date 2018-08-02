МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Минфин РФ внес в правительство законопроект о регулировании розничной продажи алкоголя в интернете — документ предполагает запуск с января 2019 года онлайн-торговли для пива, российского вина и шампанского, сообщил журналистам директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

"Минфин России внес в правительство РФ законопроект о регулировании розничной продажи алкогольной продукции в интернете. Закон будет поэтапно распространен на различные виды алкоголя, так как необходимо протестировать работу информационной инфраструктуры, прежде чем распространять этот механизм на весь рынок", — сказал Сазанов.

"На первом этапе с 1 января 2019 года предлагается запустить дистанционную продажу в интернете тихих и игристых вин с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения, а также пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи соответственно лицами, имеющими лицензию на производство таких вин, лицами, имеющими оптовую лицензию, и производителями пива", — добавил он. Закон о легализации торговли алкоголем через интернет будет выгоден всем

В свою очередь с 2020 года будет возможна продажа в интернете всего спиртного, однако лишь для производителей алкогольной продукции и оптовиков. "Только в 2022 году станет возможна розничная продажа таким способом всех видов алкогольной продукции всеми участниками рынка", — указал глава департамента.

Сазанов также отметил, что законопроект предусматривает введение новых видов лицензий — на розничную продажу алкоголя и на розничную продажу произведенной сельхозтоваропроизводителями винодельческой продукции через интернет. При этом продажа пивных напитков через интернет будет возможна только компаниями и индивидуальными предпринимателями, которые будут включены в специальный реестр.

Выдавать такие лицензии и включать в реестр будет Росалкогольрегулирование. "Продажа алкоголя будет возможна только через сайты в зоне egais.ru, доменное имя которых указано в соответствующей лицензии или реестре", — подчеркнул Сазанов. Он отметил, что законопроект создает условия для соблюдения легальности и обеспечения контроля за дистанционной продажей алкоголя в интернете.

"Не все ведомства согласовали законопроект, он внесён с разногласиями. Окончательное решение по дальнейшей судьбе законопроекта будет приниматься в правительстве РФ", — добавил директор департамента.