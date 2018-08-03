МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Большинство пассажиров готово ездить в старых вагонах-лоукостерах без кондиционеров и биотуалетов, но цена в них должна быть минимум на 30% дешевле стоимости проезда в новых поездах, следует из выводов сервиса по организации путешествий OneTwoTrip по результатам его исследования.

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) планирует выделить старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов до их выбытия в отдельный временный бренд эконом-бюджет. Гендиректор ФПК Петр Иванов говорил РИА Новости, что цена билета в старые вагоны-лоукостеры будет минимум на 5-10% ниже, чем на места в аналогичных вагонах с кондиционерами и биотуалетами.

"Инициативу (о вагонах-лоукостерах — ред.) поддержали только 55% респондентов. Причем все из давших положительный ответ отметили, что рассчитывают минимум на 30-процентную разницу в стоимости проезда между новыми и старыми вагонами", — рассказали РИА Новости в OneTwoTrip итоги исследования предпочтений пользователей.

По данным сервиса, 35% путешественников считают, что лоукост-тарифы должны быть дешевле в полтора раза. Еще 50% ответивших ожидают двукратной разницы.

Участники исследования в качестве главного неудобства старых вагонов отметили отсутствие биотуалета (32% ответов), а также отсутствие кондиционера (30% ответов). Еще одним неудобством названа общая атмосфера в вагоне. В частности, 23% респондентов считают, что социальный портрет покупателей лоукост-тарифов будет отличаться от обычных, что сделает путешествие в таких вагонах менее комфортным.

При этом, отмечает сервис, сам факт возраста вагона, его износа и наличия потертостей путешественникам практически не важен. В качестве причины дискомфорта возраст вагона обозначили только 14% участников исследования.