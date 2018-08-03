МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Heineken NV сегодня объявила о сделке с крупнейшей пивоваренной компанией Китая. Голландская фирма стремится привлечь потребителей на крупнейшем в мире рынке пива по объемам сбыта, сообщает Dow Jones.

За счет сделки с государственной China Resources Beer Holdings Co. компания должна получить доступ к обширной дистрибьютерской сети. До настоящего времени позиции компании на конкурентном китайском рынке были крайне малы.

В рамках соглашения Heineken получит в China Resources Beer Holdings Co., сейчас принадлежащей China Resources Enterprise, долю в размере 20,67% и заплатит за это 3,1 млрд долларов. При этом компания продаст China Resources Beer свой китайский бизнес примерно за 305 млн долларов. Китайская компания получит на внутреннем рынке лицензию на бренд Heineken и приобретет в европейской фирме долю в размере около 0,9% примерно за 538 млн долларов.

Пивоваренные компании испытывают в Китае проблемы с ростом прибыли. На этом рынке велики объемы сбыта пива, но также сильна конкуренция. Heineken сегодня отметила, что ее прибыль в Китае "ничтожно мала".

По словам руководителей из отрасли, потребители из самой населенной страны мира в отдают предпочтение более дорогим сортам перед местным пивом для массового рынка.

"CRE для роста не хватает премиального бренда, а нам не хватает в Китае потребительского охвата, который есть у CRE", – заметил гендиректор Heineken Жан-Франсуа ван Боксмеер.

Основной бренд China Resources – доступное пиво Snow, которое по объемам продаж занимает первое место в мире. Его цена в Китае примерно на 50%-100% ниже, чем у Heineken. При этом, согласно брокеру Redburn, компания по объему продаж контролирует 26% китайского рынка.