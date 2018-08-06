МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот" ) оштрафована на 450 тысяч рублей за непредставление документов, сообщает Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.

Санкт-Петербургское УФАС проводит мониторинг цен на авиаперевозки по маршрутам, пролегающим из/в аэропорт "Пулково". При этом информацию о динамике цен в антимонопольный орган предоставили все получившие запросы авиакомпании, кроме "Победы".

Как отмечает УФАС, авиакомпания "Победа" была уведомлена надлежащим образом. Тем не менее ее представители в УФАС на рассмотрение дела об административном правонарушении не явились.

"Победа" базируется в московском аэропорту "Внуково". За 2017 год авиакомпания перевезла 4,6 миллиона пассажиров.