ЯРОСЛАВЛЬ, 6 авг — ПРАЙМ. АФК "Система" по-прежнему не исключает продажи контроля в "Детском мире", на актив есть семь претендентов, заявил журналистам основной акционер и председатель совета директоров АФК Владимир Евтушенков.

"Я и сейчас не исключаю. Там не три претендента, там их семь. Вероятность есть", — сказал Евтушенков.

При этом он напомнил, что АФК отказалась от идеи проведения SPO ритейлера. "SPO никакого не будет, мы это уже давно сказали", — сказал бизнесмен.

В конце мая Евтушенков говорил, что АФК рассматривает возможность продажи контрольного пакета "Детского мира" и на этот актив есть три претендента.

Он также добавил, что не намерен отказываться от причитающихся ему дивидендов АФК за 2017 год, как он это сделал по итогам девяти месяцев прошлого года. "Нет. Там дивиденды крошечные, поэтому это было бы посмешищем. В прошлом году (по итогам девяти месяцев — ред.) это были большие дивиденды, это было необходимо сделать, это было правильно. А сейчас это было бы просто пиаром", — сказал Евтушенков журналистам.