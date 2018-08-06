МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Эксперимент по внедрению системы, при которой пошлина на зарубежные покупки в интернете оплачивается автоматически и человеку не нужно отдельно идти и делать платеж, может стартовать в России с 1 ноября 2018 года, следует из проекта приказа Минфина.

"ФТС России обеспечить с 1 ноября 2018 года … проведение эксперимента по применению порядка совершения таможенных операций в отношении ввозимых товаров для личного пользования, приобретаемых физическими лицами на интернет-площадках и пересылаемых в международных почтовых отправлениях в рамках международной электронной торговли", — говорится в документе, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Эксперимент будет проводиться с использованием Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов, сказано в проекте.

В настоящее время пошлина взимается в отношении зарубежных интернет-покупок, стоимость которых превышает 1000 евро и вес более 31 килограмма.

Суть эксперимента заключается в том, что возможность уплаты пошлины будет возможна во время заказа на сайте, пояснял ранее замминистра финансов Илья Трунин. Далее уполномоченный экономический оператор уже будет заниматься таможенным отправлением и перечислять платежи за эту посылку в бюджет. Трунин сообщал, что министерство планирует сделать на первых порах таким оператором "Почту России". Она будет взаимодействовать с торговыми площадками, в том числе с китайскими, где покупатель заявил реальную стоимость покупки, пояснял первый замруководителя ФТС Руслан Давыдов.

Оценку результатов этого эксперимента ФТС проведет до 10 декабря и представит их Минфину, следует из проекта приказа.