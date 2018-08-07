МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Жители Российской Федерации смогут забирать свои посылки и заказные письма в почтовых отделениях страны, не предъявляя паспорта и заполненные бланки извещений, пишет газета "Известия" со ссылкой на представителя "Почты России".

Отмечается, что теперь для получения писем и посылок будет достаточно завести электронную подпись.

Это будет касаться всех отправлений, которые не требуют оплаты получателем.

Для того, чтобы завести электронную подпись, жителям России нужно будет заполнить регистрационную форму в почтовом отделении либо на сайте "Почты России".

Как будет выглядеть получение посылки после регистрации:

россиянин должен назвать оператору отделения свои фамилию, имя и отчество либо трекинг-номер отправления

На номер мобильного телефона клиента придет SMS или Push-уведомление. Оно будет содержать код подтверждения, его необходимо назвать сотруднику отделения

Крупнейший российский почтовый оператор считает, что за счет данного нововведения время выдачи посылок и заказных писем сократится в пять раз.

Тем не менее, опрошенные изданием эксперты считают, что компании нужно усилить безопасность этой новой услуги: злоумышленники могут завладеть сотовым телефоном гражданина и получить его отправление.