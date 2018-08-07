МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Наблюдательный совет "Алросы" предварительно рекомендовал направить на выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2018 года большую из двух величин — 43,674 миллиарда рублей, что составляет 5,93 рубля на акцию, или 70% от свободного денежного потока (FCF), сообщается в материалах компании.

При этом показатель свободного денежного потока определяется на основании отчетности по МСФО за первое полугодие, публикация которой запланирована на 24 августа.

"Источником выплаты дивидендов будет являться чистая прибыль АК "Алроса" (ПАО) за первое полугодие 2018 года, определенная на основании бухгалтерской (финансовой) отчётности АК "Алроса" (ПАО) по стандартам РСБУ, размер которой составляет 52,221 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

В предыдущие годы компания начисляла только финальные дивиденды по итогам года. В 2017 году на эти цели было направлено более 38,5 миллиарда рублей, из расчета 5,24 рубля на акцию.

Акционеры "Алросы" — Росимущество (33,0256%), министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) (25,0002%), администрации районов (улусов) Якутии, на территории которых компания осуществляет свою деятельность — 8,0003%, в свободном обращении — 33,9739%.