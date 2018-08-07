МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Российский бизнесмен Алишер Усманов продал свой 30-процентный пакет акций английского футбольного клуба "Арсенал". Покупателем стал основной акционер британской команды спортивный магнат Стэн Кронке, сообщает Financial Times.

За долю российского миллиардера в "Арсенале" Кронке (владеет в США баскетбольной командой Denver Nuggets, футбольной Colorado Rapids, хоккейной Colorado Avalanche и профессиональным клубом по американскому футболу Los Angeles Rams) заплатил 550 млн фунтов стерлингов.

Осенью прошлого года Кронке предложил Усманову выкупить его процент акций за 525 млн фунтов, но бизнесмен отказался. Усманов заявил, что считает свою долю в клубе — способом защиты интересов клуба и его болельщиков.

Позднее в мае 2018 года СМИ писали, что Усманов хотел выкупить у Кронке его 67% акций "Арсенала" за $1,3 млрд.

Впервые Усманов стал владельцем акций клуба в 2007 году.