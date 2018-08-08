МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Продажи Tesla в России в первом полугодии 2018 года выросли в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 27 электромобилей, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

"Большая часть реализованных электрокаров пришлась на кроссовер Model X (20 штук). Еще 6 россиян выбрали для себя седан Model S. Также российский рынок пополнился и одним экземпляром Tesla Model 3", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за отчетный период 16 электромобилей Tesla было реализовано в Москве, 3 – в Санкт-Петербурге, 2 – в Подмосковье. Еще в 6 регионах (Татарстан, Краснодарский край, Калининградская, Псковская, Свердловская и Кемеровская области) купили по одному такому экземпляру.

По данным агентства, всего в первом полугодии 2018 года объем российского рынка новых электромобилей вырос почти на 80% и составил 52 единицы.