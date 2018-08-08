МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. BMW отзывает в Европе около 324 000 дизельных автомобилей в связи с возможной неисправностью в модуле рециркуляции выхлопных газов, сообщает Dow Jones со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Как указала BMW в заявлении на своем сайте, данная неисправность может в редких случаях приводить к возгораниям.

Согласно газете, в Южной Корее произошло возгорание двигателей нескольких автомобилей, и BMW отозвала там 106 000 дизельных машин.

BMW была недоступна для комментариев.