МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров немецкого производителя спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG, в первом полугодии 2018 года увеличилась почти в 1,5 раза к аналогичному периоду прошлого года и достигла уровня в 936 миллионов евро, сообщается в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 4,59 евро против 3,01 евро годом ранее. Выручка компании выросла в годовом выражении на 3,1%, составив 10,809 миллиарда евро.

Во втором квартале чистая прибыль компании, приходящаяся на акционеров, в годовом выражении поднялась в 2,5 раза, до 396 миллионов евро. Разводненная прибыль на акцию выросла до 1,95 евро с 0,78 евро годом ранее. Выручка поднялась на 4,4%, до 5,261 миллиарда евро.

По итогам первого полугодия выручка компании в России и СНГ опустилась на 12,9% — до 297 миллионов евро. Без учета валютных колебаний показатель снизился лишь на 0,5%. Квартальный показатель уменьшился на 1,7% (без учета валютных колебаний вырос на 14,1%) — до 177 миллиона евро.

"Мы достигли значительных результатов в еще одном квартале на фоне успешного проведения мундиаля. Нашему прибыльному росту вновь способствовали наши стратегические регионы — Северная Америка, Китай, а также подразделение электронной коммерции", — приводятся в релизе слова гендиректора Adidas Каспера Рорштеда (Kasper Rorsted).

Adidas AG, основанная в 1924 году Адольфом Дасслером, является одним из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря. По итогам первого полугодия 2018 года штат составляет 56,27 тысячи человек.