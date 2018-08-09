МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ, Александр Кожемякин. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил запретить продажу алкоголя на открытых полках в продуктовых магазинах. По аналогии с табаком депутат предлагает размещать алкоголь в отдельных залах или в закрытых шкафах.

"В начале осенней сессии работы Госдумы я намерен вернуться к инициативе убрать из продуктовых магазинов всю алкогольную продукцию. Спиртное нужно скрыть от глаз покупателей, как в свое время убрали с глаз табачные изделия — либо в отдельный зал, либо в закрытые шкафы. Не хотят так — пусть торгуют в алкомаркетах", — заявил Огуль.

По его мнению, запрет продажи спиртных напитков из зоны всеобщей видимости вряд ли повлияет на бизнес малых и средних предпринимателей. По словам депутата, в магазинах шаговой доступности, которые расположены в жилых домах, алкоголь уже убрали из общих торговых залов, разместив его в отдельных комнатах.

Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", негативно отнеслись к идее запретить продажу алкоголя на открытых полках магазинов. В случае ее реализации, легальные магазины продажи спиртного закроются, а вместо них появятся нелегальные точки, торгующие контрафактной продукцией.

ВРЕДНАЯ ИДЕЯ

"Мы считаем эту идею абсолютно недоработанной, бессмысленной и даже вредной. Когда речь идет о табаке, который однозначно вреден и не несет культурной составляющей, — это одно. В большинстве стран виноделие и производство дистиллятов — часть культурного кода. Их разумное потребление в комплексе с просвещением ведет к снижению доли некачественных напитков и суррогатов", заявил "Прайм" президент группы компаний Simple Максим Каширин.

Он выразил надежду, что "здравый смысл возобладает, и вместо запретов и избыточного регулирования настанет время взвешенных и цивилизованных мер, направленных на заботу о здоровье нации".

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз назвал предложение депутата "очередным пиаром". По его словам, "новый всплеск истерии" по поводу продажи алкоголя базируется на неправильном прочтении предложения Минпромторга.

Несколько дней назад СМИ сообщили, что Минпромторг направил в правительство РФ новый вариант постановления, где зафиксировано максимальное расстояние от предприятий, торгующих спиртным, до образовательных и медицинских учреждений, так называемый "социальный радиус" определен в 20–50 метров. Сейчас это расстояние может составлять до 300 метров.

"Депутаты не знают, что на самом деле содержится в предложении министерства. У нас нет никаких 300 безопасных метров "социального радиуса" от точек продаж алкоголя до образовательных и медицинских учреждений. Минпромторг предлагает не сократить этот радиус с 300 до 20-50 метров, а наоборот узаконить. В 90% регионов у нас "социальные радиусы" за последние пять лет сложились как раз в 20-50 метров, в 5% – в 10 метров, в 5% регионов они составляют от 70 до 100 метров. Расстояние в 300 метров от магазинов до социальных объектов есть только в нескольких населенных пунктах Якутии. Таким образом, Минпромторг ничего не либерализует ", — пояснил Дробиз.

"Предложение депутатов вылезло на ниве общей линии временного летнего пиара. Думаю, что никто это предложение даже рассматривать не будет", — добавил он.

И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Екатерина Новикова считает, что введение такой практики повлияет на снижение спонтанного потребления алкоголя, но, в общем и целом, такая мера не является критической как для потребителя, так и производителя.

"В любом случае каждый покупатель знает чего он хочет, и постарается приобрести желаемое, принимая во внимание новые правила покупки алкогольных напитков", — говорит Новикова.

По мнению председателя правления Союза производителей алкогольной продукции Дмитрия Доброва, реализация идеи депутата приведет к сокращению легально работающих розничных точек, в первую очередь, за счет небольших магазинов, где физически нельзя устроить отдельную, закрытую секцию.

"Это можно сделать в рамках крупного супермаркета или сетевых магазинов, но в рамках обычной, традиционной розницы, которая работает в соответствии с действующим законодательством, подключена к ЕГАИС, сделать это физически нельзя в силу ограничения по торговым площадям", — отметил Добров.

По его словам, если это предложение вступит в силу, легальные точки торговать алкоголем не смогут. Соответственно, появятся нелегальные точки торговли алкоголем, которые продают нелегальную продукцию, с которой не уплачен ни акциз, ни НДС.

"Я не очень хорошо понимаю идеологию этого замысла, потому что мне не очень понятно, как человек, который пришел в магазин за хлебом и молоком, увидев водку, вдруг решил ее купить. Это как-то странно. Он либо сразу шел за водкой, либо не собирался ее покупать. Поэтому, нет никакой разницы, в каком месте торгового зала расположена секция с алкоголем", — говорит эксперт.

"Эта тема поднимается уже не первый раз, так же как и тема продажи алкоголя в магазинах, расположенных в жилых домах. Мы надеемся, что всестороннее изучение этих вопросов позволит и депутатам, и правительству прийти к логичным выводам о том, что ни одна, ни вторая идея ничего хорошего не принесут", — заключил эксперт.