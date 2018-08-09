МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку по покупке компанией "М.Видео" (крупнейший российский ритейлер бытовой техники и электроники, входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева) магазинов Media Markt в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФАС.

"Сделка одобрена и не приведет к ограничению конкуренции на рынке. Ее реализация позволит привлечь новые инвестиции в отрасль и будет способствовать развитию сети", — сообщили в ведомстве.

Немецкая компания Ceconomy в июне сообщила, что подконтрольная ей Media-Saturn-Holding договорилась о покупке 15% акций "М.Видео" у группы "Сафмар" Михаила Гуцериева. Одновременно Ceconomy передаст "Сафмар" российскую сеть Media Markt — она перейдет к группе "М.Видео-Эльдорадо". Магазины Media Markt будут переформатированы в "М.Видео" и "Эльдорадо", немецкий бренд сохранять не планируется.