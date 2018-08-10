МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Американский фонд OppenheimerFunds снизил свою долю в "Магните", одном из крупнейших российских ритейлеров, до 4,78% с 7,28%, следует из материалов ритейлера.

Изменения произошли 6 августа. Теперь фонд владеет 4,876 миллиона акций "Магнита".

"Магнит" — один из ведущих продуктовых ритейлеров России. Под управлением компании на конец июня находилось 16,96 тысячи магазинов. Выручка сети в 2017 году выросла на 6,4%, до 1,14 триллиона рублей, EBITDA снизилась на 14,9% — до 91,78 миллиарда рублей. Крупнейшими акционерами "Магнита" являются ВТБ, который владеет 17,28% акций ритейлера, а также Marathon Group (11,82% акций).

OppenheimerFunds был основан в 1959 году в США, его штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Объем активов под управлением компании по состоянию на 31 июля 2018 года превышал 249 миллиардов долларов.