МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Финансовый директор американской развлекательной компании Netflix Дэвид Уэллс объявил о своем уходе из компании. Как говорится в заявлении Уэллса, опубликованном на сайте одного из крупнейших мировых поставщиков фильмов и сериалов, он уходит, проработав в компании 14 лет.

"Учитывая финансовое положение Netflix и захватывающе планы роста, это подходящее время, чтобы помочь компании выбрать нового финансового лидера", — пишет он.

Сам Уэллс намерен в скором времени заняться благотворительными проектами, которые пока он видит в общих чертах.

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Отчетность Netflix за II квартал оказалась слабее ожиданий инвесторов. Компания прибавила 5,6 млн новых пользователей к своей аудитории, ниже прогноза и ожиданий аналитиков.

Всего у Netflix, который является одной из самых крупных видеоплатформ в мире, в настоящее время 124,4 млн пользователей, которые платят за просмотр контента.

В течение последних нескольких лет Netflix выпустил такие громкие проекты, как "Карточный домик", "Оранжевый — новый черный", "Марко Поло", "Восьмое чувство", "Странные вещи", "Челси" и другие.

В 2013 году Netflix стал первым кандидатом из поставщиков интернет-видео на премию "Эмми": сериал "Карточный домик" выиграл в 9 номинациях из 14.