МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. "Аэрофлот" выкупит акции на 7,04 миллиарда рублей у миноритариев, не поддержавших сделку по лизингу 50 самолетов МС-21, сообщила авиакомпания.

"Советом директоров утвержден отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций ПАО "Аэрофлот". Речь идет о требованиях акционеров, которые на состоявшемся 25 июня 2018 года очередном годовом общем собрании акционеров ПАО "Аэрофлот" проголосовали против крупной сделки лизинга 50 новых российских пассажирских самолетов МС-21-300 или не приняли участия в голосовании", — говорится в сообщении.

Всего будет выкуплено 47,817 миллиона акций на общую сумму 7,039 миллиарда рублей пропорционально заявленным акционерами требованиям.

Таким образом, "Аэрофлот" выкупит 4,3% акций компании.