МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Международный аэропорт нидерландского Амстердама Схипхол временно прекратил авиасообщение, говорится в заявлении представителей воздушной гавани.

"На данный момент в аэропорту нет авиасообщения на прилет и вылет. Диспетчерская служба ведет расследование инцидента", — сообщается в заявлении аэропорта в Twitter.

Нидерландская газета NRC Handelsblad также сообщает, что около 13:30 (14:30 мск) в аэропорту произошла неизвестная проблема с диспетчерскими системами, однако сам аэропорт пока не подтвердил эту информацию.

Позже в Twitter аэропорта появилось сообщении о восстановлении авиасообщения. "Система связи управления воздушным движением вновь работает стабильно. Авиасообщение возобновляется", — сообщается в аккаунте.

Отмечается, что для полного устранения неполадок потребуется некоторое время. Администрация аэропорта призывает пассажиров проверять информацию о рейсах онлайн.