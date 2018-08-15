МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Группа "Дикси", крупный российский ритейлер, в первом полугодии 2018 года уменьшила чистый убыток по МСФО в 6,2 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 235,2 миллиона рублей, следует из отчетности компании.

Выручка группы в январе-июне увеличилась на 4% — до 146,723 миллиарда рублей. В частности, выручка "магазинов у дома" "Дикси" выросла на 5,2% — до 117,886 миллиарда рублей, дивизиона "Виктория" — на 0,2%, до 19,292 миллиарда, магазинов "Мегамарт" — снизилась на 1,2%, до 9,545 миллиарда.

Валовая прибыль повысилась на 1,4% и составила 37,863 миллиарда рублей, операционная прибыль — в три раза, до 1,521 миллиарда. Однако финансовые расходы "Дикси" в первом полугодии составили 1,698 миллиарда рублей (на 8,5% меньше, чем годом ранее), что привело к убытку до налога на прибыль в размере 256,387 миллиона рублей (меньше показателя января-июня 2017 года в пять раз).

Первый магазин розничной сети "Дикси" был открыт в Москве в 1999 году. География деятельности группы распространяется на Центральный, Северо-Западный, Приволжский и Уральский федеральные округа. Бенефициаром "Дикси" является предприниматель Игорь Кесаев. В конце июня 2018 года группа провела делистинг с Московской биржи, на которой ее акции торговались с 2007 года.

Последний раз "Дикси" публиковала финансовую отчетность по итогам 2017 года. Убыток ритейлера в прошлом году по МСФО вырос в 2,2 раза по сравнению с 2016 годом и составил 6,014 миллиарда рублей. Компания объясняла такой рост убытка обесценением в четвертом квартале гудвила (сумма обесценения составила 5,2 миллиарда рублей), образовавшегося при покупке сети "Виктория" в 2011 году.

Выручка "Дикси" в прошлом году снизилась на 9,1%, до 282,811 миллиарда рублей — компания стала единственным публичным российским ритейлером, который показал снижение выручки за год.