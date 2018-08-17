МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО "Рехаб Клиника", основными учредителями которого являются известный тележурналист Эдуард Сагалаев и его сын Михаил, и открыл в отношении компании на полгода конкурсное производство, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд утвердил конкурсным управляющим Анастасию Делягину, ее отчет о ходе процедуры банкротства назначен на 13 февраля. Дело о банкротстве "Рехаб Клиники" было возбуждено в ноябре 2017 года по заявлению ООО "Коммуникационная группа "Муви". В январе суд признал требования заявителя к должнику в размере более 7 миллионов рублей обоснованными и ввел в отношении "Рехаб Клиники" начальную процедуру банкротства — наблюдение.

На заседании в пятницу временный управляющий Алексей Рупчев сообщил, что у должника два конкурсных кредитора — "Муви" и Сбербанк с требованиями на сумму около 210 миллионов рублей. Первое собрание кредиторов проголосовало за открытие конкурсного производства.

По словам Рупчева, из имущества должника удалось выявить только автомобиль Toyota Camry 2014 года выпуска, однако его местонахождение неизвестно. В то же время представитель Сбербанка представил суду акт, согласно которому банком было произведено обследование имущества должника в селе Федоскинское и установлено, что этого имущества хватит для финансирования банкротства.

Арбитраж Москвы в октябре 2017 года утвердил мировое соглашение Сбербанка с "Рехаб Клиникой" в деле о банкротстве, возбужденном по заявлению крупнейшего российского банка, и прекратил производство по тому делу. По условиям мирового соглашения, медучреждение признало долг перед банком по двум кредитным договорам, заключенным в 2013 году, в общем размере около 207 миллионов рублей и обязалось погасить его в соответствии с утвержденным графиком до 27 сентября 2027 года.

В ЕГРЮЛ основным видом деятельности ООО "Рехаб Клиника" указана деятельность больничных организаций. По данным реестра, генеральным директором компании является Михаил Сагалаев, ему же принадлежит почти 70% общества, долей в 30% владеет Эдуард Сагалаев, доли находятся в залоге у Сбербанка.

Задолженность клиники перед Сбербанком ранее послужила основанием для подачи банком заявлений о банкротстве поручителей заемщика — Эдуарда и Михаила Сагалаевых. При рассмотрении тех дел должники также заявляли о намерении заключить мировую с банком. В итоге от претензий к Сагалаеву-старшему банк отказался, а Михаил Сагалаев в мае был признан банкротом.

Эдуард Сагалаев — российский телевизионный деятель, журналист, глава Национальной ассоциации телерадиовещателей. С 1975 года занимал руководящие посты в молодежных редакциях Центрального телевидения Гостелерадио СССР. В 1984-1988 годах был главным редактором молодежной редакции Центрального телевидения, создателем и ведущим программы "12-й этаж" и одним из руководителей программы "Взгляд". В 1992 году Сагалаев создал Московскую независимую вещательную корпорацию (МНВК) и возглавил первый в России частный телеканал "ТВ-6 Москва". С февраля 1996 года по февраль 1997 года был председателем ВГТРК. C 2009 года — художественный руководитель и ведущий телеканала "Психология 21" (телекомпания "Стрим").