МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Уже в следующем 2019 году в России могут ввести возможность оплачивать покупки в интернет-магазинах посредством адреса электронной почты. Об этом в понедельник пишет газета "Известия".

Отмечается, что покупатели для оплаты покупок через электронную почту будут должны скачать специальное приложение и привязать его к своему электронному ящику. До этого к почте нужно будет подключить информацию о банковской карте.

Сообщается также, что в настоящее время разработкой этого приложения занимается ассоциация "Финтех".

Все российские торговые интернет-площадки будут интегрированы с онлайн-платформой быстрых платежей. "Финтех" подчеркивает, что ее специалисты полностью защитят свою систему от возможных хакерских атак.