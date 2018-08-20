МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Polymetal International plc (объединяет активы АО "Полиметалл") отправил первую партию золотого концентрата с месторождения Кызыл в Китай, сообщает компания.

"Компания Polymetal International plc… сообщает, что Кызыл отправил первую партию концентрата в КНР. 18 августа было отправлено около 2000 тонн золотого концентрата по железной дороге одному из покупателей в Китае. Поставки концентрата на Амурский ГМК должны начаться в следующем месяце", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вывод Кызыла на проектные показатели идет в соответствии с планом. К октябрю 2018 года фабрика выйдет на проектную производительность в 150 тысяч тонн в месяц с извлечением 86%. До конца года компания планирует произвести на Кызыле 80 тысяч унций товарного золота, а с выходом на проектные показатели годовое производство достигнет 280 тысяч унций в 2019 году с последующим увеличением до 330 тысяч унций при средних совокупных денежных затратах 500-550 долларов за унцию.

"Отправка контрагентам первой партии концентрата с Кызыла — это важная веха, которая позволила нам приблизиться к достижению проектных параметров проекта", — заявил главный исполнительный директор группы Виталий Несис, слова которого приводятся в сообщении.

Polymetal Int зарегистрирована на острове Джерси. "Полиметалл" — российская компания по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в России, Казахстане и Армении. В 2017 году Polymetal увеличил производство золота на 21% — до 1,075 миллиона унций (33,436 тонны), серебра — снизил на 8%, до 29,2 миллиона унций (908,222 тонны). Общее производство металлов в пересчете в золотой эквивалент выросло на 13% в сравнении с годом ранее — до 1,433 миллиона унций.