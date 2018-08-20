МОСКВА, 20 авг ПРАЙМ. Производитель безалкогольных напитков PepsiCo договорилась с израильской SodaStream International о покупке всех выпущенных акций SodaStream по цене 144 доллара за акцию, сообщила PepsiCo.

Общая сумма сделки оценивается в 3,2 миллиарда долларов. Акции SodaStream закрыли торги в пятницу ростов на 0,84% и торговались на уровне 129,85 доллара за бумагу. Таким образом, премия к пятничной цене составит почти 11%.

Ожидается, что сделка будет закрыта в январе. PepsiCo планирует финансировать ее из собственных наличных средств. Советы директоров обеих компаний одобрили поглощение, однако PepsiCo необходимо получить одобрение от голосующих акционеров SodaStream, а также от рыночных регуляторов.

PepsiCo Inc. владеет брендами Pepsi, 7up, Mirinda, Diet Pepsi, Tropicana, Lay's, Cheetos, Doritos и рядом других. История PepsiCo в России началась в 1959 году с представления президентом компании Доном Кендаллом напитка Pepsi в рамках выставки американской продукции в Москве. В 1974 году на заводе в Новороссийске компания начала производство напитков по договору франчайзинга, а в 2011 году купила за 5,8 миллиарда долларов российскую компанию "Вимм-Билль-Данн".

Компания SodaStream была основана в 1903 году в Великобритании. Компания создает аппараты для производства газировки в домашних условиях, а также различные типы концентрированных сиропов. В 1998 SodaStream была куплена израильской Soda-Club. В 2007 году контрольный пакет акций в компании перешел к израильской инвестиционной группе Fortissimo Capital Fund. Штаб-квартира SodaStream расположена в Лоде, Израиль. Листинг компании на бирже Nasdaq был осуществлен в 2010 году.