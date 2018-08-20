МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", открыла первый dark store, или "магазин без покупателей" "Перекресток", говорится в пресс-релизе X5 Retail.

"Dark store — объект нового для компании формата, доступ в который есть только у сотрудников компании. Он предназначен для формирования интернет-заказов и обслуживания онлайн-покупателей как из столицы, так и из Подмосковья", — поясняет X5.

Магазин открылся в Москве, он стал 13,5-тысячным торговым объектом X5 Retail. "Площадь "магазина без покупателей" составляет 4,4 тысячи квадратных метров. Новый объект сможет вмещать до 20 тысяч наименований товаров", — отмечается в релизе. Компания указывает, что запуск dark store повысит мощность действующего интернет-магазина "Перекресток" в 3,5 раза.

Онлайн-заказы в "Перекрестке" были запущены в апреле 2017 года. В феврале текущего года экс-гендиректор "Перекрестка" Владимир Сорокин говорил журналистам, что объем продаж интернет-магазина торговой сети по итогам 2018 года может составить порядка 1 миллиарда рублей, а через три года достигнуть около 2% от товарооборота сети.

X5 Retail Group — крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец июня достигло 13,178 тысячи. Выручка X5 в 2017 году увеличилась на 25,3% по сравнению с 2016 годом — до 1,3 триллиона рублей, чистая прибыль по МСФО — на 40,8%, до 31,4 миллиарда рублей. Основным акционером X5 является "Альфа-групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,63%.