МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Покупка компании SodaStream International поможет PepsiCo еще больше диверсифицироваться, выходя за пределы рынка сладких напитков, но и только.

В понедельник Pepsi сообщила, что заплатит 3,2 млрд долларов за израильского производителя кухонных машин для приготовления содовой. Цена подразумевает 32%-ную премию к средней цене акций SodaStream за последние 30 дней, сообщает Dow Jones.

Сделка позволит Pepsi укрепить позиции в сегменте содовых напитков, который быстро развивается, в то время как потребители отказываются от сахара. Недавно Pepsi представила свою собственную линейку ароматизированной газированной воды Bubly, однако рынок подобных продуктов переполнен. SodaStream обладает надежными рыночными позициями и защитой от конкурентов благодаря базе уже установленных машин и дистрибьюторской сети контейнеров с газом. Это делает ее бизнес привлекательным активом для Pepsi.

Впрочем, потенциал более масштабной синергии между двумя компаниями кажется ограниченным. В сегодняшнем заявлении Pepsi отметила, что откроет SodaStream доступ к своим "обширным возможностям в сфере дистрибуции, мировому охвату, исследованиям, разработкам и рыночному опыту".

Однако бизнес SodaStream уже достаточно интернационален. За три месяца по конец июня 63% продаж SodaStream пришлось на Западную Европу, 22% — на Америку и 10% — на АТР. У Pepsi действительно есть конкурентное преимущество на развивающихся и формирующихся рынках, но не очевидно, что продукция SodaStream будет востребована в этих странах, где трудно найти чистую воду из-под крана. Модель сбыта SodaStream тоже можно назвать уникальной, учитывая ее незначительное пересечение с возможностями Pepsi.

Новый генеральный директор Pepsi Рамон Лагуарта сказал, что SodaStream "расширит наши возможности по предложению персонифицированных домашних решений для приготовления напитков по всему миру", из чего можно заключить, что компания, вероятно, ориентируется на более амбициозную стратегию решений для дома.

Однако это уже было опробовано в прошлом, напомнила в сегодняшней заметке аналитик Wells Fargo Бонни Херцог. В 2014 году Coca-Cola получила миноритарный пакет акций Keurig Green Mountain, прежде чем та была куплена JAB Holding Co. На следующий год Keurig представила машину для содовой "Kold", с помощью которой можно было дома готовить Coca-Cola и другие безалкогольные газированные напитки. Но потребители воспротивились высоким ценам на машину и ароматизированные наборы, необходимые для приготовления напитков. В 2016 году Keurig отказалась от этого продукта.

По расчетам Херцог, SodaStream, акции которой стоят в 33 раза больше будущей прибыли, была продана не дешево. Согласно FactSet, чистая прибыль SodaStream в 2018 году составит 102 млн долларов, что едва ли повысит чистую прибыль Pepsi, ожидаемую на уровне 8,1 млрд долларов.

Но SodaStream отличается быстрым ростом, который так жаждет Pepsi. В 2018 году ее рост, по данным FactSet, составит 24%, а рост Pepsi – всего 2%. Кроме того, маржа чистой прибыли SodaStream в 2017 году равнялась 13,7%, а у Pepsi – 11,8%.

Стремление укрепить позиции в быстрорастущем сегменте менее вредных напитков настолько сильно, что оправдывает для Pepsi покупку SodaStream, даже если другие стратегические преимущества так и не реализуются.