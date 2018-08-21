МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Группа компаний "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, в первом полугодии 2018 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 46,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,031 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка группы увеличилась на 14,3% в годовом выражении, до 48,116 миллиарда рублей, валовая прибыль выросла на 12,8% и составила 15,535 миллиарда рублей.

Показатель скорректированная EBITDA вырос на 32,9%, до 4,4 миллиарда рублей по сравнению с 3,3 миллиарда рублей в первом полугодии 2017 года, маржа скорректированной EBITDA выросла до 9,2%. Показатель EBITDA составил 4,1 миллиарда рублей, что на 38,2% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Гендиректор "Детского мира" Владимир Чирахов отметил, что сложная макроэкономическая и демографическая ситуация не помешала компании показать положительные результаты во всех сегментах бизнеса. "На замедляющемся рынке детских товаров мы увеличили объем консолидированной неаудированной выручки на 14,3%, до 48,1 миллиарда рублей, за счет реализации стратегии лучших цен и широкого ассортимента", — пояснил Чирахов, слова которого приводятся в релизе.

Гендиректор также отметил, что во втором полугодии компания продолжит территориальную экспансию бизнеса. "Сеть откроет первые магазины на Дальнем Востоке и в новых городах Республики Казахстан. Всего по итогам 2018 года откроется не менее 100 магазинов", — уточнил глава компании.

Группа "Детский мир" объединяет сети магазинов "Детский мир" и ELC (Early Learning Centre, Центр раннего развития). Это крупнейший розничный ритейлер детских товаров в России. АФК "Система"<AFKS> владеет 52,1% акций "Детского мира", Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) — еще 14%. Free float сети составляет 33,9%.