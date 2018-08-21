МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Замминистра транспорта РФ Алан Лушников может покинуть свой пост до начала сентября, сообщил РИА Новости источник в отрасли.

Лушников курирует в Минтрансе железнодорожный транспорт. Он был назначен на эту должность в феврале 2017 года. До этого был помощником бывшего заместителя председателя правительства Аркадия Дворковича. В мае 2018 года первый заместитель министра транспорта РФ Евгений Дитрих был назначен на пост главы Минтранса.

По словам источника, Лушников покинет свою должность до конца августа, на ВЭФ, который пройдет 11-13 сентября, его уже не будет.

Два других источника подтвердили уход Лушникова, но информацией о конкретной дате, когда он покинет Минтранс, не располагают.

В пресс-службе Минтранса сообщили РИА Новости, что не комментируют данную информацию.