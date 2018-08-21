МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предварительно одобрила увеличение банком ВТБ доли в "Новороссийском комбинате хлебопродуктов" (НКХП) до 33,18%, сообщается в материалах службы.

"Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство Банка ВТБ (ПАО) о даче предварительного согласия на приобретение 10,93% голосующих акций ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов", что в совокупности с уже имеющимися у Банка ВТБ (ПАО) акциями составит 33,18% голосующих акций ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", — говорится в сообщении.

Ранее в отчете группы ВТБ по МСФО сообщалось, что в августе группа получила 22,25% комбината в ходе урегулирования кредита. НКХП в июле привлек кредит в ВТБ на 2,8 миллиарда рублей. Тогда отмечалось, что привлекаемые средства пойдут на приобретение, ремонт, модернизацию основных средств, строительство и реконструкцию недвижимости в рамках существующих программ развития комбината. В 2016 году НКХП уже привлекал кредит от банка на 2,2 миллиарда рублей.

НКХП — один из крупнейших зерновых терминалов в России, его нынешние мощности позволяют перегружать 3,5 миллиона тонн зерновых в год. Контролирующий акционер комбината — Объединенная зерновая компания (ОЗК, 50% минус одна акция принадлежит группе "Сумма" Зиявудина Магомедова, остальное — у государства), которая владеет 51% акций НКХП. Через компанию Ivianto Services Магомедов владеет 18,49% предприятия.