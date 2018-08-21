МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's повысило корпоративный рейтинг "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) до уровня "Ba2" с "Ba3", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.

Moody's также повысило рейтинг вероятности дефолта НМТП до "Ba2-PD" с "Ba3-PD".

"Сегодняшнее повышение рейтингов НМТП является результатом решения Moody's об улучшении базовой оценки кредитоспособности группы, что является показателем ее самостоятельной кредитной стабильности", — поясняет агентство.

Moody's считает, что кредитные показатели и ликвидность НМТП должны оставаться на высоком уровне в течение следующих 12-18 месяцев. При этом отношение средств от операционной деятельности (FFO) к долгу останется выше 30%, поскольку компания продолжает генерировать положительный свободный денежный поток. Это возможно благодаря хорошим операционными результатам компании и умеренной программе капвложений, отмечает Moody's.

Агентство рассмотрит возможность повышения рейтинга, если НМТП сохранит свои высокие финансовые и операционные показатели, а также будет поддерживать показатель FFO/долг выше 25% и наращивать грузооборот. Рейтинг НМТП может быть понижен, если ликвидность компании ухудшится, а показатель FFO/долг закрепится на уровне ниже 15% на устойчивой основе.

Группа НМТП — третий портовый оператор Европы и лидер на российском стивидорном рынке по объему грузооборота. В состав группы входят два крупнейших порта России — Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтийском, а также порт Балтийск в Калининградской области.