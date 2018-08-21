МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" за первую половину 2018 года нанял около 2 тысяч сотрудников инженерных и рабочих специальностей, рассказал РИА Новости представитель компании.

"Да, инженеры, плюс другие службы, подразделения, сборочные линии. Растет рынок, растет производственная программа — работа есть для всех", — сказал представитель компании, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом, согласно ежеквартальному отчету компании, за первую половину года численность персонала "АвтоВАЗа" снизилась на 1,232 тысячи человек — до 36,412 тысячи. Представитель компании объяснил это естественным выбытием персонала.

На прошлой неделе компания сообщила, что до 2022 года планирует привлечь в службу инжиниринга около 1 тысячи новых сотрудников, преимущественно инженеров-конструкторов и инженеров-технологов, необходимых для реализации перспективных проектов. Сообщалось, что в 2018 году "АвтоВАЗ" уже принял в службу инжиниринга более 250 новых сотрудников.