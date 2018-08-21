МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Совет директоров "Магнита" одобрил программу выкупа акций на сумму до 16,5 миллиарда рублей, максимальная цена выкупа составит 4,93 тысячи рублей за акцию, следует из материалов одного из крупнейших российских ритейлеров.

"Общая сумма средств, направляемых на выкуп акций в течение всего срока действия программы обратного выкупа, не превысит 16,5 миллиарда рублей. Цена покупки акций в рамках программы обратного выкупа – не более 4,93 тысячи рублей за одну акцию ПАО "Магнит", — говорится в материалах.

На данных новостях акции "Магнита" подскочили на 4,1%, и сразу несколько откатились, следует из данных торгов Московской биржи.

В итоге к 17.26 мск акции "Магнита" растут на 3,09%, до 4,235 тысячи рублей (в моменте поднимались на 4,1% — до 4,275 тысячи рублей), при этом индекс Мосбиржи рос на 0,7%.

До сообщения рост акций компаний слегка превышал 1%.