МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Минстрой России разработал ряд поправок в законодательство о концессиях в ЖКХ, направленных на упрощение налогового режима для концессионеров, работающих в жилищно-коммунальной сфере, рассказал замминистра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис.

По словам Чибиса, ведомство предлагает разрешить концессионерам не платить НДС при трансформации аренды в концессию. "Сегодня предприятия, арендующие коммунальные объекты, освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость, но как только они переходят на концессию, эта необходимость возникает и влияет на размер тарифа, который при этом неизбежно вырастет. Мы хотим устранить эту несправедливость", – пояснил он.

Замглавы Минстроя также добавил, что поправки планируется внести в Госдуму в осеннюю сессию.

Общий объем инвестиционных обязательств концессионеров в жилищно-коммунальном хозяйстве России, по данным Минстроя, на конец марта 2018 года составил 288,6 миллиарда рублей.