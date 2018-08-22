МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Металлоинвеста" по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года на 48,7% и составила 870 миллионов долларов, следует из сообщения компании.

Показатель EBITDA вырос на 40,5%, до 1,491 миллиарда долларов в основном в результате увеличения объема продаж продукции с высокой добавленной стоимостью, а также роста средних цен реализации металлургической продукции и горячебректированного железа (ГБЖ). Рентабельность по EBITDA возросла до 39,5% с 35% годом ранее. Выручка увеличилась на 24,6%, до 3,779 миллиарда долларов.

Чистый долг компании в течение отчетного периода снизился на 6,1% и на 30 июня составил 3,81 миллиарда долларов, его отношение к EBITDA LTM сократилось до 1,5х с 1,9х на конец прошлого года. Общий долг снизился на 3,6%, до 4,287 миллиарда долларов, доля долгосрочных кредитов и займов составила 86,5%. Капитальные затраты компании увеличились на 24,5%, до 234 миллионов долларов.

"Металлоинвест" — ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали. На 100% контролируется USM Holdings, крупнейшим бенефициаром которого является Алишер Усманов (49%). В 2017 году "Металлоинвест" снизил производство железной руды на 1% по сравнению с предыдущим годом — до 40,296 миллиона тонн.