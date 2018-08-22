МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Рынок телевизионной рекламы впервые оказался меньше, чем в интернете. Таковы результаты отчета Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) по итогам первого полугодия.

До этого объем интернет-рекламы обгонял телевизионную только в отдельно взятом квартале прошлого 2017 года.

За первое полугодие текущего года рынок рекламы в интернете достиг по верхней оценке 91,5 млрд рублей. Рынок рекламы на ТВ — 91 млрд рублей.

Затраты компаний на размещение в интернете выросли в январе-июне 21% по отношению к первому полугодию 2017 года.

Рынок телерекламы вырос на 13%.

Больший рост демонстрируют нишевые каналы: их доходы от рекламы выросли на 46% и составили 3,3-3,4 млрд рублей по оценке АКАР. В первом полугодии прошлого года этот рост составлял 39%.

Общий объем рекламного рынка за первое полугодие 2018 года вырос на 13% и составил 213 млрд рублей.