МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" в январе-июле увеличила перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9%, до 30,8 миллиона человек, сообщила компания.

"За семь месяцев 2018 года группа "Аэрофлот" перевезла 30,8 миллиона пассажиров, что на 9% превышает результат аналогичного периода прошлого года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 19,8 миллиона пассажиров, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.

Пассажирооборот группы увеличился на 8,2%, пассажирооборот компании – на 5,4%.

В июле группа перевезла 6 миллионов пассажиров, что на 12,4% превышает результат прошлого года. Количество перевезенных пассажиров авиакомпанией "Аэрофлот" составило 3,6 миллиона человек, увеличившись на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.