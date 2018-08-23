МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. "Центральный телеграф", дочерняя компания "Ростелекома", выставил на продажу офисно-технологическое здание в Никитском переулке в центре Москвы, стартовая цена — 2 миллиарда рублей, говорится в сообщении "Ростелекома".

"Стартовая цена, определенная советом директоров "Центрального телеграфа", исходя из результатов независимых оценок и мнений крупнейших брокерских компаний, составляет 2 миллиарда рублей (с учетом НДС)", — говорится в сообщении. Общая площадь здания — 12 тысяч квадратных метров. Оно было построено в 1978 году между Никитским и Газетным переулками в 700 метрах от Московского Кремля.

"Здание "Центрального телеграфа" в Никитском переулке будет продано на открытом аукционе, организованном на торговой площадке "Сбербанк-АСТ", с участием крупнейших консультантов по привлечению потенциальных покупателей на актив, таких как Colliers, JLL, Knight Frank, Cushman&Wakefield, CBRE, Kalinka Group. Тем самым будут обеспечены максимальная прозрачность, информированность и открытость процедуры торгов, широчайший охват, и, как следствие, высокая эффективность продажи", – приводятся в сообщении слова вице-президента, административного директора "Ростелекома" Дмитрия Куракина. Заявки на участие в аукционе принимаются до 12 ноября.

Основное, историческое здание "Центрального телеграфа" на Тверской, 7, пока не продается. В октябре 2017 года президент "Ростелекома" Михаил Осеевский говорил в интервью РИА Новости, что "Ростелеком" рассматривает возможность продажи этого здания. Однако в марте он сказал, что в 2018 году продажа не планируется.

В "Ростелекоме" действует программа оптимизации портфеля недвижимости, в том числе, предполагающая ее продажу или аренду. Так, например, в Москве уже проданы здания на Зубовской площади, Тверской-Ямской улице и т.д.

В настоящий момент портфель недвижимости "Ростелекома" насчитывает около 20,770 тысячи объектов площадью более 8,3 миллиона квадратных метров. На города с населением более 100 тысяч человек (включая Москву и Санкт-Петербург) приходится чуть меньше половины всех площадей.