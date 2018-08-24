МОСКВА, 24 авг – ПРАЙМ. Пивоваренная компания "Балтика", часть Carlsberg Group, планирует в 2018 году отправить на переработку в 2 раза больше отходов ПЭТ-упаковки по сравнению с прошлым годом, сообщили агентству "Прайм" в компании.

В 2017 году "Балтикой" и ее партнерами передано на переработку более 55 тысяч тонн отходов, в том числе более 1,5 тысячи тонн отходов ПЭТ-упаковки.

Компания инвестирует в развитие инфраструктуры раздельного сбора, сортировки и переработки отходов упаковки, руководствуясь, с одной стороны, экологической политикой государства, а с другой — программой Carlsberg Group "Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего", одна из целей которой — на 30% снизить углеродный след по всей цепочке поставок, заявили в компании.

"Более пяти лет "Балтика" участвует в создании системы раздельного сбора отходов в нашей стране, и мы хотим продолжить эту работу", — сказал региональный директор по производству пивоваренной компании Юрий Чентырев.

По его словам, дальнейшее развитие системы обращения с отходами будет затруднительным без нескольких условий. Во-первых, необходимо сохранить приоритетность самостоятельного исполнения расширенной ответственности предприятиями.

Во-вторых, по словам Чентырева, сейчас до конца не ясны механизмы взаимодействия, ответственность сторон, обеспечивающих утилизацию отходов. "Для таких компаний, как "Балтика", которая инвестирует средства в раздельный сбор и рециклинг, важно быть уверенными в том, что мы сможем участвовать в процессе и обеспечивать объемы сбора отходов для выполнения нормативов", — сказал он.

"В-третьих, необходимо на законодательном уровне закрепить обязательную организацию раздельного сбора на придомовых территориях. Отсутствие этого пункта в законе сдерживает сегодня установку специальных контейнеров в ряде регионов и обеспечение переработчиков качественным сырьем. В-четвертых, нужны экономические механизмы стимулирования и населения, и бизнеса. Одним из них мог бы стать учет инвестиций, вложенных производителем в раздельный сбор и переработку, в счет экологического сбора", — заключил Чентырев.

Сегодня проект "Балтики" "Принеси пользу своему городу", направленный на содействие развитию системы раздельного сбора и переработки отходов, уже включает 36 городов, общий парк специальных контейнеров компании и ее партнеров составляет около 7 000 штук.