МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Ceconomy AG сегодня сообщила, что ведет переговоры с EP Investment SARL о возможной продаже своей доли в Metro AG, передает Dow Jones.

По словам немецкой компании, речь идет обо всем пакете акций за исключением около 1%, в отношении которого действуют налоговые условия о сроках владения. Ключевые параметры потенциальной сделки пока не утверждены.

Интересы EP Investment, по словам Ceconomy, представляет Дэниел Кретинский.

Ceconomy уточнила, что пока не приняла окончательного решения о том, будет ли продана доля и если да, то на каких условиях.

В минувшую пятницу другой акционер Metro — Franz Haniel & Cie — договорился с компанией EP Global Commerce (EPCG) о продаже ей части своей доли в немецкой компании. Так, EPCG купит 7,3% акций Metro у Franz Haniel & Cie, и при этом у нее будет опцион на покупку оставшихся 15,2% акций. Стоимость сделки не раскрывалась.

Ceconomy принадлежит 9,99% акций Metro. Еще 22,5% акций Metro владеет Franz Haniel & Cie GmbH, 14,19% — у Meridian Stiftung, 6,56% — у Beisheim Holding. Free float составляет 46,75%.

В 2016 году немецкая компания Metro решила разделить бизнес на две публичные компании. В итоге Metro AG сменила название на Ceconomy AG и занялась продажей электроники, а продуктовый бизнес ритейлера был выделен в отдельную публичную компанию под названием Metro.