МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль госкомпании "Дом.рф" в первом полугодии 2018 года по МСФО сократилась на 14,5% — до 5,7 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.

Чистые процентные доходы выросли на 9% — до 10,14 миллиарда рублей, денежные средства и их эквиваленты госкомпании на конец первого полугодия с начала года сократились на 33% — до 29,64 миллиарда рублей, общая сумма активов упала на 11,3% — до 680,7 миллиарда рублей, обязательств – на 11,1%, до 580,2 миллиарда рублей.

"Наши финансовые результаты в 2018 году находятся под определенным давлением, связанным с длящимся процессом финансового оздоровления банка "Российский капитал", консолидированного в конце прошлого года, и реализацией проекта по созданию единого комплекса для переезда министерств", — приводятся в материалах госкомпании слова ее гендиректора Александра Плутника.

АО "Дом.рф" (до марта 2018 года — Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) создано в 1997 году правительством РФ для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства. В конце 2017 года в уставный капитал компании были внесены 100% акций банка "Российский капитал", на базе которого планируется создать ипотечно-строительный банк.