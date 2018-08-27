МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Консолидированный показатель EBITDA группы "М.Видео-Эльдорадо" (крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники "М.Видео" и "Эльдорадо", входят в "Сафмар" Михаила Гуцериева) в первом полугодии 2018 года по МСФО увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 9,016 миллиарда рублей, говорится в сообщении "М.Видео-Эльдорадо".

Сокращенные неаудированные консолидированные финансовые результаты группы по МСФО за шесть месяцев включают финансовые результаты "Эльдорадо" с момента приобретения 29 апреля 2018 года, то есть за два месяца — май и июнь текущего года.

Консолидированная выручка группы в январе-июне 2018 года выросла на 41,7% — до 118,118 миллиарда рублей, чистая прибыль — в 1,9 раза, до 4,684 миллиарда рублей. Консолидированная валовая прибыль увеличилась на 47,2% и составила 30,753 миллиарда рублей, операционная прибыль — в 2,3 раза — до 6,616 миллиарда рублей.

Рентабельность "М.Видео-Эльдорадо" по EBITDA в первом полугодии по МСФО составила 7,6% против 5,5% по итогам января-июня 2017 года. Чистая маржа выросла на 1 процентный пункт — до 4%, валовая маржа — на 0,9 процентного пункта, до 26%.

При этом компания ожидает, что ее выручка по итогам 2022 года превысит 500 миллиардов рублей, показатель EBITDA — 35 миллиардов рублей.

Прогноз включает эффект от приобретения российских магазинов Media Markt. Оценки были повышены: в июне, когда было объявлено о сделке по покупке сети Media Markt в РФ, компания ожидала, что ее выручка в 2022 году превысит 475 миллиардов рублей, EBITDA — 33 миллиарда.

Группа также ожидает, что ее выручка в 2018 году увеличится на 12% по сравнению с 2017 годом — до 340 миллиардов рублей, EBITDA — на 27%, до 19 миллиардов рублей. "М.Видео-Эльдорадо" по-прежнему ожидает, что ее рентабельность по EBITDA с 2019 года будет находиться на уровне более 6%, а ее рыночная доля с 2020 года превысит 30%.

Группа "М.Видео-Эльдорадо", входящая в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева — крупнейший российский ритейлер бытовой техники и электроники. Компания управляет сетями "М.Видео" и "Эльдорадо". На конец июня 2018 года группа объединяла 840 магазинов в России. В совокупности сети занимают порядка 26% российского рынка бытовой техники и электроники.

Немецкая компания Ceconomy в июне сообщила, что подконтрольная ей Media-Saturn-Holding договорилась о покупке 15% акций "М.Видео" у группы "Сафмар". Одновременно Ceconomy передаст "Сафмар" российскую сеть Media Markt — она перейдет к группе "М.Видео-Эльдорадо". Магазины Media Markt будут переформатированы в "М.Видео" и "Эльдорадо", немецкий бренд сохранять не планируется.

Общая сумма сделки с учетом стоимости российского бизнеса Media Markt составляет 470 миллионов долларов. Закрытие сделки ожидается в третьем квартале 2018 года после получения разрешения ФАС РФ и выполнения других необходимых условий. ФАС одобрила сделку в начале августа.