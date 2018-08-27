МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Украина подала апелляцию на решение Всемирной торговой организации (ВТО) по спору с РФ о железнодорожном оборудовании, следует из заявления на сайте ВТО.

"Украина 27 августа подала апелляцию против отчета панели арбитров, касающегося начатого Украиной дела "Россия — меры, влияющие на импорт железнодорожного оборудования и его частей (DS499)", — говорится в сообщении. Рассмотрение апелляции в среднем занимает до трех месяцев.

Иск Украины к РФ был подан в октябре 2015 года и касался ограничения импорта украинских вагонов и стрелочных переводов. Суть исковых требований в том, что с 2013 года Россия, по мнению украинской стороны, необоснованно ограничивает поставки с Украины вагонов, подвижного состава, стрелочных переводов, других комплектующих.

Выводы арбитров были опубликованы 30 июля 2018 года. Комментируя их, директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков заявлял, что Россия выиграла спор в ВТО с Украиной по железнодорожным вагонам и стрелочным переводам. По его словам, третейская группа полностью согласилась с позицией российской стороны и признала отсутствие систематического ограничения импорта украинского оборудования со стороны России. Группа указала на то, что снижение объемов импорта украинской железнодорожной продукции в Россию с 1,7 миллиарда долларов в 2013 году до 110 миллионов долларов в 2015 году обусловлено иными причинами, нежели действия Российской Федерации.

Министерство экономического развития и торговли Украины 30 июля заявляло, что власти страны будут обжаловать это решение ВТО.