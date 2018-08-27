МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Российские авиакомпании в январе-июле 2018 года увеличили перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,3%, до 64,3 миллиона человек, следует из уточненных данных Росавиации.

Пассажирооборот авиакомпаний вырос также на 10,3%, до 158,7 миллиарда пассажиро-километров. Процент занятости пассажирских кресел увеличился на 0,6 п.п., до 83,1%.

В июле авиакомпании нарастили перевозки пассажиров на 6,8% — до 12,85 миллиона человек. Пассажирооборот вырос на 6,3%, до 31 миллиарда пассажиро-километров. Процент занятости пассажирских кресел снизился на 0,2 п.п., до 90,5%.

Авиакомпания S7 за семь месяцев увеличила перевозки пассажиров на 17,6%, до 6,5 миллиона человек, "Уральские авиалинии" — на 16% (до 5 миллионов человек), "ЮТэйр" — на 6,1% (до 4,3 миллиона человек). Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") снизила пассажиропоток на 1,6%, до 6,3 миллиона человек. Лоукостер "Победа" нарастила перевозки в 1,5 раза, до 3,8 миллиона пассажиров.

Среди грузовых авиакомпаний рост перевозок продемонстрировала AirBridgeCargo (на 3,6%, до 332,6 тысячи тонн грузов и почты). "Волга-Днепр" за семь месяцев снизила перевозки грузов и почты на 25%, до 15 тысяч тонн.