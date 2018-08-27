МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала международный аэропорт "Шереметьево" виновным в нарушении антимонопольного законодательства за препятствование деятельности грузового оператора "Шереметьево-Карго", сообщает управление службы по Московской области.

"Московское областное УФАС России выдало АО "Международный аэропорт Шереметьево" предупреждение о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Ранее в управление поступило обращение АО "Шереметьево-Карго", содержащее информацию о неправомерных действиях АО "Международный аэропорт Шереметьево", — говорится в сообщении.

В ходе рассмотрения обращения служба обнаружила в действиях аэропорта ущемление интересов оператора. Оно выражалось в уклонении от выдачи пропусков в контролируемую зону аэропорта без заключенного договора на соблюдение правил пользования инфраструктурой аэропорта.

Помимо этого, "Шереметьево" создал для оператора дискриминационные условия, сократив срок, на который выдаются пропуска на работников и транспортные средства "Шереметьево-Карго" для обслуживания грузов и почты на территории аэропорта.

ФАС направила аэропорту предупреждение о необходимости прекращения дискриминационных действий.